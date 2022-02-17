Зеленский предложил Путину встретиться для переговоров

Украинский президент Владимир Зеленский снова предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться для переговоров. Об этом сообщает "РБК-Украина". При этом Зеленский заявил о своей готовности к "любому формату" встречи.

"Дипломатия начнётся, когда мы сядем за стол переговоров", — сказал украинский лидер, отвечая на вопросы журналистов. Зеленский не уточнил, какие именно темы он хотел бы обсудить.