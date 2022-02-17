Зеленский предложил Путину встретиться для переговоров
Но он не назвал темы, которые хотел бы обсудить с российским лидером.
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Украинский президент Владимир Зеленский снова предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться для переговоров. Об этом сообщает "РБК-Украина". При этом Зеленский заявил о своей готовности к "любому формату" встречи.
"Дипломатия начнётся, когда мы сядем за стол переговоров", — сказал украинский лидер, отвечая на вопросы журналистов. Зеленский не уточнил, какие именно темы он хотел бы обсудить.
Ранее президент Турции заявил, что Зеленский согласился встретиться с Путиным в Анкаре. Эрдоган утверждает, что отклик Москвы был положительным, осталось определиться с датой и возможностью провести переговоры на высоком уровне.