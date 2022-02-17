Подполковник милиции ЛНР Марочко обвинил ВСУ в обстреле детского сада в Луганске

Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по зданию детского сада на территории населённого пункта Новая Кондрашовка в Луганске, который находится под контролем Киева.

"Обстрел детского садика, который находится в Кондрашовке, произошёл на территории ЛНР, оккупированной вооружёнными формированиями Украины... Они поставили цель дискредитировать Народную милицию ЛНР", — рассказал он в беседе с телеканалом "Звезда" .

Ранее в ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ 15 февраля. В республике уточнили, что украинские силовики открыли снайперский огонь в три часа дня по местному времени в направлении населённого пункта Голубовское. А 17 февраля с пяти до семи утра подразделения ВСУ обстреляли районы девяти населённых пунктов ДНР и ЛНР, выпустив порядка 160 боеприпасов. По данным ополченцев, украинские силовики применяли миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.