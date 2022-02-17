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17 февраля, 10:50

Подполковник милиции ЛНР Марочко обвинил ВСУ в обстреле детского сада в Луганске

По его словам, украинские силовики атаковали здание на подконтрольной Киеву территории ради провокации.

<p>Фото © Telegram /<a href="https://t.me/Novoeizdanie/4357" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> "Новое издание"</a></p>

Фото © Telegram / "Новое издание"

Подполковник запаса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по зданию детского сада на территории населённого пункта Новая Кондрашовка в Луганске, который находится под контролем Киева.

"Обстрел детского садика, который находится в Кондрашовке, произошёл на территории ЛНР, оккупированной вооружёнными формированиями Украины... Они поставили цель дискредитировать Народную милицию ЛНР", — рассказал он в беседе с телеканалом "Звезда".

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Ранее в ЛНР сообщили о гибели военного в результате обстрела со стороны ВСУ 15 февраля. В республике уточнили, что украинские силовики открыли снайперский огонь в три часа дня по местному времени в направлении населённого пункта Голубовское. А 17 февраля с пяти до семи утра подразделения ВСУ обстреляли районы девяти населённых пунктов ДНР и ЛНР, выпустив порядка 160 боеприпасов. По данным ополченцев, украинские силовики применяли миномёты, гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Ирина Мусина

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