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17 февраля, 10:48

Песков: Киев не раз предлагал провести встречу Путина и Зеленского, но не называл цели

По его словам, украинская сторона предлагала российской обсуждать "только Донбасс".

Песков — о возможности встречи Путина и Зеленского. Видео © LIFE

Москва получала сигналы от Киева с предложением организовать встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского, но украинская сторона ни разу не ответила на вопрос, с какой целью проводить переговоры. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно получали сигналы от Киева с предложением встретиться, но каждый раз Киев не отвечал нам на простой вопрос: зачем, с какой целью? Потому что Киев говорит: давайте встречаться, но мы будем говорить только про Донбасс. Мы говорим: давайте вы с донбассцами будете говорить про Донбасс, у вас к нам вопросы по другим темам? Молчат", — объяснил представитель Кремля.

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А ранее Владимир Зеленский снова предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться для переговоров. При этом украинский президент заявил о своей готовности к "любому формату" встречи.

Александр Юнашев

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