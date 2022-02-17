Путин потребовал от МВД кардинального повышения раскрываемости преступлений

Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранители должны кардинально повысить раскрываемость преступлений. Такую задачу он поставил, выступая в четверг на заседании коллегии МВД. Наступательная борьба с криминалом должна стать приоритетом для правоохранительных органов.

"В прошлом году в Федеральный закон "О полиции" были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции. В том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам", — указал глава государства.

При этом Путин подчеркнул, что опасения правозащитников после расширения полномочий полиции не лишены оснований, права граждан должны быть обеспечены.

"Прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан", —добавил он, говоря об использовании расширенных полномочий полиции.