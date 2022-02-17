Путин потребовал от МВД кардинального повышения раскрываемости преступлений
Важнейшим приоритетом в работе правоохранительных органов должна стать активная, наступательная борьба с криминалом, указал российский лидер.
Президент России Владимир Путин заявил, что правоохранители должны кардинально повысить раскрываемость преступлений. Такую задачу он поставил, выступая в четверг на заседании коллегии МВД. Наступательная борьба с криминалом должна стать приоритетом для правоохранительных органов.
"В прошлом году в Федеральный закон "О полиции" были внесены изменения, расширяющие полномочия сотрудников полиции. В том числе при получении сообщений о происшествиях они могут незамедлительно осматривать жилые помещения, транспортные средства. Нужно эффективно использовать эти возможности для оперативного раскрытия преступлений по горячим следам", — указал глава государства.
При этом Путин подчеркнул, что опасения правозащитников после расширения полномочий полиции не лишены оснований, права граждан должны быть обеспечены.
"Прошу это иметь в виду и обеспечить, гарантировать права и свободы граждан", —добавил он, говоря об использовании расширенных полномочий полиции.
Ранее Лайф писал, что ущерб от преступлений в России за неполный 2021 год составил 766 миллиардов рублей, что больше показателя 2020-го на 64%. По данным МВД, почти 600 миллиардов из них пришлись на преступления экономического характера.
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