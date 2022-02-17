Песков: В планах Кремля нет переговоров с Киевом из-за обострения в Донбассе

Переговоров с Украиной в связи с обострением ситуации с обстрелами в Донбассе нет в планах Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В планах переговоров с Киевом нет. Но, естественно, это предмет очень и очень глубокой озабоченности", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.