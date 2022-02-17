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17 февраля, 11:18

Песков: В планах Кремля нет переговоров с Киевом из-за обострения в Донбассе

При этом он уточнил, что Москва внимательно следит за ситуацией на юго-востоке Незалежной.

Переговоров с Украиной в связи с обострением ситуации с обстрелами в Донбассе нет в планах Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"В планах переговоров с Киевом нет. Но, естественно, это предмет очень и очень глубокой озабоченности", — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом он уточнил, что Москва внимательно следит за ситуацией на юго-востоке Украины, действия Кремля будут зависеть от дальнейшего развития событий.

Ранее сообщалось, что военным ДНР пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ. Данные о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняются. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения собралось минимум 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Кроме того, ранее Киев перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки.

Песков предупредил о риске "воспламенения" ситуации в Донбассе в любой момент

Песков предупредил о риске "воспламенения" ситуации в Донбассе в любой момент

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Татьяна Миссуми

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