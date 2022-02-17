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17 февраля, 11:26

Разведка ДНР: Украина планирует высадить десант на побережье Азовского моря

В Народной милиции республики подчеркнули, что спецслужбы продолжают фиксировать подготовку Киева к применению силы в Донбассе.

<p>Фото © ТАСС / АР / Andrew Marienko</p>

Фото © ТАСС / АР / Andrew Marienko

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют высадить на азовском побережье Донецкой Народной Республики морской десант с целью захвата плацдарма. Об этом сообщил 17 февраля официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

"Агентурной разведкой Народной милиции получены очередные данные о замысле наступательной операции украинской армии в Донбассе. <…> Осуществляется планирование и подготовка высадки морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на азовском побережье ДНР и осуществить наступление в тыл наших войск", — заявил он.

Никитин уточнил, что разведка Народной милиции продолжает фиксировать подготовку Украины к применению силы в Донбассе.

В ЛНР заявили о сильном обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

В ЛНР заявили о сильном обострении ситуации на линии соприкосновения в Донбассе

Напомним, сегодня утром военным ДНР пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ. Данные о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняются. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения собралось минимум 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Кроме того, ранее Киев перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки.

Ирина Мусина

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