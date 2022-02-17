Разведка ДНР: Украина планирует высадить десант на побережье Азовского моря

Вооружённые силы Украины (ВСУ) планируют высадить на азовском побережье Донецкой Народной Республики морской десант с целью захвата плацдарма. Об этом сообщил 17 февраля официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин.

"Агентурной разведкой Народной милиции получены очередные данные о замысле наступательной операции украинской армии в Донбассе. <…> Осуществляется планирование и подготовка высадки морского тактического десанта, который планируется применить для захвата плацдарма на азовском побережье ДНР и осуществить наступление в тыл наших войск", — заявил он.