Посольство РФ в Киеве опровергло сообщения о пожаре

Сегодня в социальных сетях активно стала распространяться информация о том, что в здании российского посольства в Киеве начался пожар. На опубликованных кадрах было видно, что с крыши идёт дым. Однако представитель самого дипломатического ведомства опроверг эту информацию.

"Пожара у нас нет, ничто не горит", — сообщил он в беседе с ТАСС.