Посольство РФ в Киеве опровергло сообщения о пожаре
Представитель дипмиссии не рискнул предположить, что за здание снял автор опубликованного в Сети ролика.
Российское посольство на Украине. Фото © Wikipedia / Dmitry Karpezo
Сегодня в социальных сетях активно стала распространяться информация о том, что в здании российского посольства в Киеве начался пожар. На опубликованных кадрах было видно, что с крыши идёт дым. Однако представитель самого дипломатического ведомства опроверг эту информацию.
"Пожара у нас нет, ничто не горит", — сообщил он в беседе с ТАСС.
Когда было снято опубликованное в Сети видео и что за здание было изображено на нём, неизвестно.
Ранее Лайф писал о том, что консул Украины Михаил Шматов в Черногории опубликовал в "Фейсбуке" пост с призывом "уничтожить" Россию. Однако затем он отредактировал публикацию и заменил в ней слова о РФ фразой "Украинцы будут сопротивляться". Также он предложил провести "марш единства" с Незалежной.