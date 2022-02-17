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17 февраля, 11:39

Посольство РФ в Киеве опровергло сообщения о пожаре

Представитель дипмиссии не рискнул предположить, что за здание снял автор опубликованного в Сети ролика.

<p>Российское посольство на Украине. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Embassy_of_Russia_in_Ukraine.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia / Dmitry Karpezo</a></p>

Российское посольство на Украине. Фото © Wikipedia / Dmitry Karpezo

Сегодня в социальных сетях активно стала распространяться информация о том, что в здании российского посольства в Киеве начался пожар. На опубликованных кадрах было видно, что с крыши идёт дым. Однако представитель самого дипломатического ведомства опроверг эту информацию.

"Пожара у нас нет, ничто не горит", сообщил он в беседе с ТАСС.

Когда было снято опубликованное в Сети видео и что за здание было изображено на нём, неизвестно.

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Александра Васильева

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