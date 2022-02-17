Песков призвал не доверять фейку Politico о новой дате "вторжения" России на Украину
После провала версии западных СМИ о том, что "атака" произойдёт в ночь на 16 февраля, американские журналисты начали озвучивать новые сценарии.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить всей той информации, которую западные СМИ пытаются выдать как достоверную, рассказывая об очередных датах "вторжения" России в Незалежную.
"Наверное, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", — сказал представитель Кремля.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.
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