Песков призвал не доверять фейку Politico о новой дате "вторжения" России на Украину

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не верить всей той информации, которую западные СМИ пытаются выдать как достоверную, рассказывая об очередных датах "вторжения" России в Незалежную.

"Наверное, очередной фейк появился. Надеюсь, что хотя бы мы с вами верить и доверять таким фейкам не будем", — сказал представитель Кремля.