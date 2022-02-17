Песков: Россия не воспринимает претензии по поводу движения войск на своей территории

Кремль не собирается воспринимать претензии от других стран, и в частности от Вашингтона, относительно того, как Россия перемещает военные силы по своей собственной территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это наше суверенное право, и мы не намерены это ни с кем обсуждать", — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию о том, что российские войска якобы продолжают направляться к украинской границе.