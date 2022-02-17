Песков: Россия не воспринимает претензии по поводу движения войск на своей территории
Представитель Кремля подчеркнул, что это является суверенным правом страны, поэтому Москва не намерена ни с кем обсуждать данный вопрос.
Российские военные. Фото © VK / Минобороны России
Кремль не собирается воспринимать претензии от других стран, и в частности от Вашингтона, относительно того, как Россия перемещает военные силы по своей собственной территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это наше суверенное право, и мы не намерены это ни с кем обсуждать", — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию о том, что российские войска якобы продолжают направляться к украинской границе.
Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, 15 февраля выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.