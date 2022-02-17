НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 11:31

Песков: Россия не воспринимает претензии по поводу движения войск на своей территории

Представитель Кремля подчеркнул, что это является суверенным правом страны, поэтому Москва не намерена ни с кем обсуждать данный вопрос.

<p>Российские военные. Фото © VK / <a href="https://vk.com/photo-133441491_457375359?all=1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минобороны России</a></p>

Российские военные. Фото © VK / Минобороны России

Кремль не собирается воспринимать претензии от других стран, и в частности от Вашингтона, относительно того, как Россия перемещает военные силы по своей собственной территории. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это наше суверенное право, и мы не намерены это ни с кем обсуждать", — сказал представитель Кремля в ответ на просьбу журналиста прокомментировать информацию о том, что российские войска якобы продолжают направляться к украинской границе.

Bloomberg заявил о прибытии 7 тысяч российских военных к границе с Украиной

Bloomberg заявил о прибытии 7 тысяч российских военных к границе с Украиной

Ранее Лайф писал, что российские военные после учений начинают возвращаться в свои гарнизоны. Так, 15 февраля выдвинулись в места постоянной дислокации подразделения Южного и Западного военных округов. Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не шло. А глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Россия отводит войска в места дислокации, следуя собственному графику проведения учений.

Александр Юнашев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1