Деньги на ветер: 5 причин, почему турецкие беспилотники "Байрактар" оказались бесполезны для Украины В начале февраля представители ВСУ заявили, что страна закупит в Турции новые ударные дроны Bayraktar, а в перспективе Украина получит тяжёлые беспилотники Akinci. Купить их — только половина дела. 16 февраля, 21:40 БПЛА. Bayraktar TB2. Обложка © Shutterstock

Турецкий сериал

Почти сразу после заявлений турецких производителей о желании более глубокой интеграции с украинским военно-промышленным комплексом председатель правления Украинского военного центра Тарас Чмут заявил, что страна испытывает проблемы с уже поставляемыми в страну ударными дронами Bayraktar TB-2. По его словам, подавляющее большинство взлётно-посадочных полос непригодно для использования машин этого типа, а состояние военных объектов в стране является "одной из проблем украинской авиации". Чмут добавил, что состояние аэродромов — "это проблема, с которой мы живём и которую мы должны решать в любом случае, кроме одного — если мы отказываемся от авиации". Он добавил также, что для тяжёлых турецких беспилотников Akinci, контракт на которые страна уже заключила в начале года, подходят лишь крупные аэродромы, используемые гражданской авиацией, а военные аэродромы подходят для них лишь "теоретически". Вопрос использования турецких беспилотников, отвёрточное производство которых может быть развёрнуто на территории страны, при этом "на профессиональном уровне не обсуждался". История с локализацией турецких ударных дронов на Украине постепенно превращается в сериал, на сюжет которого влияет сразу несколько причин.

Причина № 1 — ограниченный ресурс беспилотников

Bayraktar TB2 Военно-морских сил Украины. Фото © Wikipedia

Как отметил Тарас Чмут, шасси на лёгких беспилотниках Bayraktar TB-2 приходится менять после каждых трёх циклов "взлёт – посадка", то есть фактически после каждых трёх вылетов, неважно, боевых или учебных. Специалист по военному строительству, бывший заместитель руководителя службы эксплуатации аэродромов Киевского военного округа Виктор Копейко пояснил, что в большинстве случаев ВСУ следят за состоянием одного аэродрома из десяти, а внимание остальным практически не уделяют.

Я этого добра насмотрелся, когда распался Союз и на месте бывшего Киевского округа возникли так называемые Вооружённые силы Украины. Насколько я помню, последний стандарт по строительству аэродромов, который они соблюдали, — это СНИП от 1985 года, в составлении которого участвовала специальная организация — Украэропроект — и Киевский институт инженеров гражданской авиации. Но то были государственные деньги, а как они на путь независимости встали, так деньги кончились. То есть вопросом аэродромов в этой стране не занимаются примерно лет 30 уже, не меньше. Неудивительно, что аэродромы пришли в негодность Виктор Копейко Бывший заместитель руководителя службы эксплуатации аэродромов Киевского военного округа

Причина № 2 — отсутствие денег и возможностей

Одной из причин, по которой турецкие "байрактары" вообще оказались на Украине, стали боевые действия в Нагорном Карабахе. Успешное применение TB-2 Азербайджаном создало иллюзию, что турецкие дроны можно применять везде, а состоянием взлётно-посадочной полосы можно пренебречь. Чего украинские военные, возможно, не знали, так это того, что в модернизацию большинства аэродромов (например, Гянджа и Далляр), с которых взлетали азербайджанские "байрактары", до обострения конфликта были вложены значительные средства. Украинские военные три десятка лет с момента обретения страной независимости полагались на советский задел и запас прочности, который кончился так же неожиданно, как снег после наступления майской жары. Модернизация одной взлётно-посадочной полосы по современным стандартам (особенно по стандартам НАТО) обойдётся в несколько сотен миллионов долларов. Найдутся ли такие деньги у страны, которая постоянно запрашивает военную помощь, — большой вопрос.

Причина № 3 — стремительное старение аэродромов

Всего на Украине находится 24 аэродрома, способных принимать боевую авиацию и ударные беспилотники. Но подавляющее количество взлётно-посадочных полос находится вдали от Донецка и Луганска. Из двух десятков крупных аэродромов в частично пригодном для применения "байрактаров" состоянии сохранилось три: это главная воздушная гавань страны в Борисполе, аэродром Гавришовка в Винницкой области, где размещена 456-я транспортная бригада, и аэродром Краматорска, с которого "байрактары" летают на боевые задания к линии разграничения. Все остальные, включая аэродром Чугуев в Харьковской области, либо разобраны ворами много лет назад, либо находятся вне зоны досягаемости турецких дронов. Проблема заключается в посредственной дальности "байрактаров". Прямая зона управления составляет 150 километров, а модификаций со спутниковой системой управления, расширяющей зону действия, на Украине нет. Кроме того, как пояснил эксперт в области беспилотной авиации Денис Федутинов, есть ряд других условий, мешающих ВСУ использовать "байрактары" по назначению.

Аэрофотоснимок аэропорта Борисполь. Фото © Wikipedia

Климатические условия Турции и центральной Украины сильно разнятся, что вынуждает проводить на территории последней более частый ремонт аэродромов. А в силу финансовых проблем инфраструктура наверняка не поддерживалась должным образом. В-третьих, наличие иных условий эксплуатации может вести к формулированию некоторых дополнительных требований по кастомизации изделий, что, вероятно, сделано не было Денис Федутинов Эксперт в области беспилотной авиации

Причина № 4 — ошибки поняли слишком поздно

О проблемах с шасси украинские военные не могли не знать, поскольку нечто похожее пережили российские военные. После начала закупок израильских БПЛА Searcher стало ясно, что беспилотник с трудом выдерживает режим постоянной эксплуатации. Проблема решалась комплексно: в Минобороны стали пристальнее следить за состоянием взлётно-посадочных полос, а стойки шасси на импортных и полностью локализованных БПЛА "Форпост" были усилены. После этого о проблемах надёжности забыли. Украинские военные пошли своим собственным путём и потратили на "байрактары", для которых нет инфраструктуры, практически все оставшиеся деньги. Изначально украинская армия заказала 12 "байрактаров", однако позднее ряд СМИ, включая Bloomberg, сообщили, что общее количество летательных аппаратов этого типа составит 20 единиц. По некоторым сведениям, в марте 2022 года на Украину прибудут турецкие военные, которые осмотрят аэродромы базирования и оценят возможность применения "байрактаров" там, где требуется. Потянет ли ВСУ дорогостоящий проект — большой вопрос, поскольку все деньги были вложены в покупку беспилотников, а не в подготовку аэродромов для их использования.

Причина № 5 — отсутствие критического мышления

После того как конфликт в Нагорном Карабахе начал затухать, украинские военные стали делать выводы относительно эффективности ударных беспилотников Bayraktar TB-2. По разным данным, Азербайджан потерял от огня армянских военных около десятка дронов TB-2. С учётом того что один экспортный комплект такой техники (вместе со станцией управления и программой подготовки оператора) стоит почти 70 миллионов долларов, можно сделать вывод: после Карабахского конфликта Азербайджану придётся заказывать дополнительную партию ударных БПЛА. Но, если для Азербайджана такие расходы не станут чем-то серьёзным, для Украины, выпрашивающей военную помощь, потеря одного-двух комплектов станет концом беспилотной авиации в стране на длительное время.

Bayraktar TB2 в полёте с четырьмя управляемыми авиабомбами. Фото © Wikipedia

Но потерю лёгких ТВ-2 ещё можно будет пережить. Потеря более дорогих Akinci, покупать которые ВСУ планируют в текущем и следующем году, влетит бюджету страны в копеечку: каждый беспилотник этой модели стоит 120 миллионов долларов. Столько же, сколько полноценный боевой истребитель производства США или стран НАТО. Эта покупка будет одной из самых дорогих в истории ВСУ, а заключение контракта будет проходить на фоне скандала, связанного с состоянием истребителей МиГ-29 и Су-27 из состава ВВС страны. Эти машины давно нуждаются не только в ремонте, но и в замене, однако в России купить эти машины Украина не может, а ответственность за поставки истребителей НАТО в эту страну никто брать не хочет.

Повысят ли турецкие дроны боеспособность украинской армии? Да, повысят Нет, не повысят Дроны не заменят истребители

Авторы Сергей Андреев