Избивших двух женщин на остановке подростков-мигрантов задержали в Екатеринбурге
Пока установлены личности только двух злоумышленников, правоохранители занимаются розыском остальных участников нападения.
Скриншот видео © "Инцидент Екатеринбург"
По подозрению в избиении педагога и её 20-летней дочери в Екатеринбурге задержаны студенты одного из колледжей города. Об этом Лайфу сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
"По подозрению в избиении женщины и её дочери сыщики уголовного розыска задержали двух молодых людей, 2004 и 2005 г.р. Оба они — студенты одного из колледжей столицы Среднего Урала. Один из них ранее уже задерживался представителями МВД в качестве причастного к грабежу, за что и был поставлен на учёт в ПДН. Подростки воспитываются в полных семьях", — рассказал офицер.
Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге. В беседе с полицейскими подростки заявили, что готовы извиниться перед женщинами. Теперь правоохранители устанавливают других участников нападения на екатеринбурженок.
Напомним, инцидент произошёл 11 февраля на остановке по улице Пехотинцев в Екатеринбурге. Мигранты доехали на автобусе с 20-летней девушкой до конечной, а затем избили её и её мать-педагога, которую та из страха попросила выйти ей навстречу. У девушки сотрясение мозга, а её 48-летняя мама получила травму головы и перелом ноги, ей нужна операция.