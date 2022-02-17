Избивших двух женщин на остановке подростков-мигрантов задержали в Екатеринбурге

По подозрению в избиении педагога и её 20-летней дочери в Екатеринбурге задержаны студенты одного из колледжей города. Об этом Лайфу сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"По подозрению в избиении женщины и её дочери сыщики уголовного розыска задержали двух молодых людей, 2004 и 2005 г.р. Оба они — студенты одного из колледжей столицы Среднего Урала. Один из них ранее уже задерживался представителями МВД в качестве причастного к грабежу, за что и был поставлен на учёт в ПДН. Подростки воспитываются в полных семьях", — рассказал офицер.

Сейчас подозреваемые находятся в изоляторе временного содержания в Екатеринбурге. В беседе с полицейскими подростки заявили, что готовы извиниться перед женщинами. Теперь правоохранители устанавливают других участников нападения на екатеринбурженок.