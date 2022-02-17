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17 февраля, 16:02

Зеленский отказался вести переговоры напрямую с ДНР и ЛНР

Он объяснил это тем, что республики якобы спрашивают во всём советов и разрешения у Москвы.

<p>Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CaFVPg8AthQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">zelenskiy_official</a></p>

Президент Украины Владимир Зеленский в Донбассе. Фото © Instagram / zelenskiy_official

Украина не будет вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, республики ничего не решают в политическом плане.

"Нет, не пойдём [на прямые переговоры]. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть и в детский сад попасть, в школу... Вот это они решают", — сказал он в интервью "РБК-Украина".

Зеленский отказался признавать власти ДНР и ЛНР субъектами переговоров. Он обвинил их в несамостоятельности, а также в очередной раз назвал террористами, которые спрашивают разрешения и советов у Москвы. "Почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?" — возмутился Зеленский.

По его словам, Россия затягивает процесс урегулирования, навязывая Киеву ДНР и ЛНР как стороны в переговорном процессе. Украинский лидер вновь заявил о желании разговаривать напрямую только с Москвой. "А зачем вы нам кого-то отправляете посредниками? Давайте говорить с вами. У нас же нет предубеждений насчёт вас", — обратился он к РФ.

Эксперт Безпалько: Зеленский ищет встречи с Путиным, чтобы казаться "политическим монстром"

Эксперт Безпалько: Зеленский ищет встречи с Путиным, чтобы казаться "политическим монстром"

Ранее отмечалось, что президент Украины Владимир Зеленский отправился на катере по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе, чтобы ознакомиться с системой охраны госграницы.

Татьяна Миссуми

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