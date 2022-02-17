Зеленский отказался вести переговоры напрямую с ДНР и ЛНР

Украина не будет вести прямые переговоры с Донецком и Луганском, заявил президент страны Владимир Зеленский. По его мнению, республики ничего не решают в политическом плане.

"Нет, не пойдём [на прямые переговоры]. Это бессмысленно. Просто они ничего не решают. Зачем на это тратить время? Они могут стрельнуть и в детский сад попасть, в школу... Вот это они решают", — сказал он в интервью "РБК-Украина".

Зеленский отказался признавать власти ДНР и ЛНР субъектами переговоров. Он обвинил их в несамостоятельности, а также в очередной раз назвал террористами, которые спрашивают разрешения и советов у Москвы. "Почему я должен садиться с боевиками за стол переговоров?" — возмутился Зеленский.

По его словам, Россия затягивает процесс урегулирования, навязывая Киеву ДНР и ЛНР как стороны в переговорном процессе. Украинский лидер вновь заявил о желании разговаривать напрямую только с Москвой. "А зачем вы нам кого-то отправляете посредниками? Давайте говорить с вами. У нас же нет предубеждений насчёт вас", — обратился он к РФ.