Эксперт Безпалько: Зеленский ищет встречи с Путиным, чтобы казаться "политическим монстром"

Предложение главы Украины Владимира Зеленского провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным "в любом формате" можно интерпретировать как желание казаться "политическим монстром". Таким мнением поделился с Лайфом член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько.

"С моей точки зрения, Зеленский ищет встречи с Путиным, как и с другими тяжеловесами, для того, чтобы сделать себе пиар и рекламу. То есть он будет выглядеть на фоне всех тяжеловесов таким же тяжеловесом, политическим монстром. Это поможет ему укрепиться во внутренней политике, а при этом каких-то результатов, скорей всего, не будет", — пояснил собеседник Лайфа.

Безпалько считает, что поводом для встречи с Зеленским может стать только определённая повестка и некоторые шаги со стороны Украины, а точнее, выполнение Минских соглашений.

"Зеленский — это объект, им манипулируют. Его страна — всего лишь инструмент, которым пользуется Запад для того, чтобы сдерживать развитие России. И пока нет чёткой повестки и чёткого понимания встречи — необходимости в ней нет", — объяснил он.

Политолог также считает, что переговоры Зеленского с американским лидером Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем хотя и проводились "в не очень удобное время", были очень важны для украинского президента, так как это подчёркивает его статус.