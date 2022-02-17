Главная сваха страны Сябитова назвала одиноким россиянам лучшие способы знакомств
В шоу "Алёна, блин!" популярная ведущая сообщила, что спрос на услуги свах в России не падает с появлением всё новых приложений для знакомств.
Сваха и ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова в эфире шоу "Алёна, блин!" перечислила лучшие способы для знакомств. Часто одинокие люди не знают, где же искать вторую половинку, и вот профессиональные рекомендации Розы.
Сайт знакомств
"Когда Интернет был очень модный, то есть можно было — хорошо знакомились через Интернет. Почему? Потому что Интернет — это хороший способ быстрой передачи информации. У каждого способа есть свои плюсы, есть свои минусы", — заявила Сябитова, говоря о знакомствах в специализированных приложениях или на сайтах.
Как заметила телесваха, вероятность познакомиться с кем-то в Сети наиболее высокая.
Знакомство в общей компании
Второй по успешности способ — узнать кого-то через друзей, знакомых. "В кафе, какие-то вечера. Главное правило успешного знакомства — оно, скажем так, постоянное, не изменится — искать партнёра надо с позиции выбора, а не с позиции скудности", — объяснила Сябитова. Доступным языком: нельзя ходить голодным в магазин, так как возьмёшь первое попавшееся под руку, чтобы утолить голод.
Успешность по количеству не даёт качества, заметила телеведущая. Поэтому, если вы хотите быстро найти вторую половинку, вам дорога в Интернет в целом и в приложения для знакомств в частности. Если же хотите качественно, но не в таком количестве, как в Сети, воспользуйтесь услугами свахи. Сводница — хороший психолог, проверит информацию, подберёт пару.
Ранее Роза Сябитова перечислила факторы, которые помогут сохранить брак. По словам телесвахи, семья зиждется на женском терпении, а ещё её скрепляют дети.
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