Главная сваха страны Сябитова назвала одиноким россиянам лучшие способы знакомств

Сваха и ведущая программы "Давай поженимся" Роза Сябитова в эфире шоу "Алёна, блин!" перечислила лучшие способы для знакомств. Часто одинокие люди не знают, где же искать вторую половинку, и вот профессиональные рекомендации Розы.

Сайт знакомств

"Когда Интернет был очень модный, то есть можно было — хорошо знакомились через Интернет. Почему? Потому что Интернет — это хороший способ быстрой передачи информации. У каждого способа есть свои плюсы, есть свои минусы", — заявила Сябитова, говоря о знакомствах в специализированных приложениях или на сайтах.

Как заметила телесваха, вероятность познакомиться с кем-то в Сети наиболее высокая.

Знакомство в общей компании

Второй по успешности способ — узнать кого-то через друзей, знакомых. "В кафе, какие-то вечера. Главное правило успешного знакомства — оно, скажем так, постоянное, не изменится — искать партнёра надо с позиции выбора, а не с позиции скудности", — объяснила Сябитова. Доступным языком: нельзя ходить голодным в магазин, так как возьмёшь первое попавшееся под руку, чтобы утолить голод.

Успешность по количеству не даёт качества, заметила телеведущая. Поэтому, если вы хотите быстро найти вторую половинку, вам дорога в Интернет в целом и в приложения для знакомств в частности. Если же хотите качественно, но не в таком количестве, как в Сети, воспользуйтесь услугами свахи. Сводница — хороший психолог, проверит информацию, подберёт пару.