"Помолчали бы, позорницы!": Рустам Солнцев осадил поссорившихся Бузову и Бородину, назвав бабьём с бревна

Бывшая звезда "Дома-2", шоумен Рустам Солнцев хорошо знаком с российскими звёздами, а потому считает, что некоторые из них ничего особенного из себя не представляют. Комментируя в беседе с Лайфом новый виток конфликта между певицей Ольгой Бузовой и телеведущей Ксенией Бородиной, Солнцев заявил, что обе — никакие не профессионалки. Бородина против Бузовой — уже давно не только шоу, выходившее на ТВ, но и постоянные разборки в "Инстаграме".

"Что бы они из себя ни воображали, каких-то див, но, по сути, это наше обычное бабьё с бревна. Девочки не высокого полёта обе, профессионалки всратые. Вижу, что Алёна [Водонаева] там вступилась, что Бузова профессионал. Да какой она профессионал? Михайловский (продюсер Алексей Михайловский. — Прим. Лайфа) из жалости назначил её на "Доме-2", — сказал нам Солнцев.

Напомним, весь сыр-бор произошёл из-за ответа Бузовой на вопрос подписчику. Оля обвинила свою бывшую коллегу по "Дому-2" Ксению Бородину в лицемерии. Точкой невозврата к дружбе с ведущей для певицы стала работа Ксюши с бывшим Бузовой — рэпером Давой. Бородина поспешила поставить Ольгу на место и в своём "Инстаграме" рассказала, как исполнительница унижала коллег и буквально ходила по головам. На защиту Бузовой поспешила Алёна Водонаева, в сториз "Инстаграма" назвав Олю профессионалом в работе.

Скриншот сториз © Instagram / alenavodonaeva

"Можно сколько угодно сплетничать о ней, но, что касается работы, она молодец от и до. Те, кто с ней работал, это знают и понимают", — написала бывшая участница "Дома-2", заметив, что Бузова всегда корректна, в том числе и по отношению к экс-коллегам.

И, если Водонаева в компетентности Бузовой не сомневается, Рустам Солнцев уверен, что ни Олю, ни Ксюшу Бородину профессионалом не назвать. Бузову наш собеседник вообще окрестил "родовой травмой "Дома-2".