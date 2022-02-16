Бузова обвинила Бородину в лицемерии, но та быстро поставила её на место, припомнив хождение по головам

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова ответом на вопрос подписчика в "Инстаграме" подлила масла в огонь своих скандальных отношений с бывшей коллегой Ксенией Бородиной. Артистку спросили, общается ли она с Бородиной. Инста-дива заявила, что всегда относилась к ведущей "Дома-2" с уважением, назвав себя профессионалом. Оля посетовала, что сказать то же самое о Бородиной не может. Якобы в лицо Ксения плохих слов не говорит, а вот за спиной, за глаза — да. В сториз Бузова вспомнила и про ситуацию с бывшим возлюбленным Бородиной Михаилом Терёхиным. После таких откровений "подруги" смолчать Ксения, конечно же, не смогла.

Что Бузова написала в "Инстаграме" про Бородину

По признанию Ольги Бузовой, точка невозврата наступила, когда Ксения Бородина села на лобное место в "Доме-2" с рэпером Давидом Манукяном. Многие знают исполнителя как Даву, который встречался с Бузовой. Как отметила Оля, приглашение Давы в "Дом-2" было "местью продюсеров шоу" самой Бузовой за её уход с проекта.

"Она хотя бы этически, по-женски... понимая и зная, как это расставание (с Давой. — Прим. Лайфа) далось тяжело мне, могла бы написать сообщение в WhatsApp об этом. Просто предупредить... по-человечески... Но она решила по-другому", — посетовала Бузова.

Ответ Ольги Бузовой подписчику про общение с Ксенией Бородиной. Скриншот сториз © Instagram / buzova86

Певица заметила, что хорошее люди забывают быстро. Со слов Бузовой, несколько лет назад место ведущего "Дома-2" предлагали Михаилу Терёхину, бывшему молодому человеку Бородиной. Ксения встречалась с Терёхиным три с половиной года, пара распалась в 2015-м.

"Ей (Ксении Бородиной. — Прим. Лайфа) было, естественно, неприятно. Я пошла к продюсерам и сказала, что уйду из шоу вместе с Ксюшей, если Михаила возьмут ведущим", — написала Ольга Бузова.

Закончила свой ответ подписчику Бузова объяснением, зачем так поступила тогда: знала, как было нелегко Ксюше и как тяжело Бородина переживала разрыв с Терёхиным.

Ответ Бородиной Бузовой

Ксения Бородина не оставила откровения своей бывшей коллеги по "Дому-2" Оли Бузовой без внимания и тоже запилила сториз в "Инстаграме". В них напомнила, что никогда не набивалась к певице в подруги, и заявила, что на работе с Бузовой комфортно не было никому. А ещё Бородина отметила, что вопрос с участием Михаила Терёхина в проекте разрулила сама. Вообще, в передачу его звали не ведущим, а участником.





