Модель сделала самые большие ягодицы в мире и поплатилась, ведь теперь её боятся мужчины
Наташа Краун перенесла пять операций, потратив на вмешательства $150 тысяч. Шведка признаётся, что возбуждается от самой себя. Чего, по всей видимости, не скажешь о парнях. В любви девушке не везёт.
Сербско-шведская модель Наташа Краун любит большие задницы и покушать. А ещё хочет распространять любовь, о чём рассказывает в "Инстаграме". Девушка активно продвигает свою страничку на сервисе подписки на контент OnlyFans. Себя Наташа позиционирует как красотку с натуральной грудью и гигантской пятой точкой, тоже натуральной. Отметим, что Краун несколько лукавит, ведь двухметровая в обхвате попа — результат специальных процедур. Наташа Краун до операций от других девушек ничем особо не отличалась. И если армию подписчиков благодаря откровенным съёмкам инста-дива уже заработала, то в любви ей пока не везёт.
Попа у Краун и правда огромная — в попытке стать обладательницей "самой большой задницы" в мире девушка перенесла пять операций. Она килограммами поедала калорийную пищу, после чего шла на липофилинг: жир с её боков помещали в пятую точку. В итоге попа Наташи — больше двух метров в обхвате.
Недавно 29-летняя Наташа пришла плакаться на шоу Hooked on the Look. Оказалось, у горячей красотки Краун, которая не стесняется выкладывать откровенные фото, давно не было отношений — целых семь лет. Модель считает, что мужчины стали бояться её после всех процедур с пятой точкой. И хотя жизнь без любви Наташе не мила, прекращать эксперименты над собственным телом она не собирается. Вскоре ей предстоит шестая процедура подтяжки попы.
Краун говорит, что в восторге от себя самой, чувствует себя очень сексуальной и сильной — особенно когда попа при ходьбе покачивается.
На шоу у Наташи был шанс пообщаться с мужчиной — дива ходила на свидание вслепую. И, по всей видимости, опасения о том, что представители сильного пола боятся её, не напрасны. Участник передачи отметил, что был шокирован видом Краун, кроме того, они из разных миров: Наташа — городская девчонка, он сам — сельский парень.
"Под известным человеком я никогда не имел в виду обладательницу самой большой задницы в мире", — пояснил молодой человек.
Сама Наташа решила, что между ней и собеседником не было искры. "Понимаю, ему тяжело справиться со всей толщиной, с изгибами в нужных местах", — резюмировала Краун.
WOW-girls
Пять самых красивых спортсменок из России, которые поехали на Олимпиаду и случайно влюбили в себя Пекин
4 февраля, 14:15
Как украинская силачка стала служить в полиции и почему на эту красотку опасно смотреть
4 января, 12:15
Как москвичка потеряла ногу в 19 лет и стала топ-моделью с мировым именем
26 декабря 2021, 10:15
Комментариев: 0