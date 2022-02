Модель сделала самые большие ягодицы в мире и поплатилась, ведь теперь её боятся мужчины

Недавно 29-летняя Наташа пришла плакаться на шоу Hooked on the Look. Оказалось, у горячей красотки Краун, которая не стесняется выкладывать откровенные фото, давно не было отношений — целых семь лет. Модель считает, что мужчины стали бояться её после всех процедур с пятой точкой. И хотя жизнь без любви Наташе не мила, прекращать эксперименты над собственным телом она не собирается. Вскоре ей предстоит шестая процедура подтяжки попы.