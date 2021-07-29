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Бузову прилюдно уличили во лжи, показав, что она писала Бородиной в день своего ухода из "Дома-2"

Ранее Ольга Орлова рассказала, что Ольга Бузова подставила коллег, сообщив всего за несколько часов до эфира, что уходит с проекта. И теперь, похоже, готов разгореться новый скандал.

29 июля, 14:28

Фото © Instagram / domkadoni, borodylia

Пользователи в комментариях стали интересоваться, действительно ли Ольга поступила так некрасиво, но звезда заявила, что Ольга Орлова сказала неправду. Этого не смогла стерпеть другая ведущая "Дома-2" — Ксения Бородина. Девушка опубликовала в инстаграм-сториз переписку с Бузовой, которая якобы подтверждает, что та сообщила о своём уходе в день съёмок.

Фото © Instagram / domkadoni, borodylia

Фото © Instagram / domkadoni, borodylia

Судя по скриншоту, Бузова сообщила Бородиной неожиданную новость 11 апреля в 15:18. Сама же Ксения отметила, что узнала о решении коллеги чуть раньше, в час дня. При этом в восемь вечера Ольга должна была появиться на лобном месте.

Фото © Instagram / domkadoni, borodylia

Фото © Instagram / domkadoni, borodylia

Вслед за Бородиной на Ольгу обрушился соведущий Влад Кадони. Он репостнул запись Бородиной и тоже обвинил Бузову в том, "что она кинула и коллег, и проект". Якобы о её предательстве знали все, но не хотели распространяться об этом из жалости.

Фото © VK / Ольга Бузова

Фото © VK / Ольга Бузова

Однако за певицу быстро вступились фанаты. Они заподозрили бывших коллег звезды в хайпе и отметили, что якобы съёмки должны были состояться 12 апреля. Таким образом, по заверениям поклонников, Ольга сообщила об уходе за день до лобного.

Ольга Орлова раскрыла, как некрасиво Бузова подставила "Дом-2" перед своим уходом

Ольга Орлова раскрыла, как некрасиво Бузова подставила "Дом-2" перед своим уходом

Авторы
Алина Гостева
Алина Гостева

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