Бузову прилюдно уличили во лжи, показав, что она писала Бородиной в день своего ухода из "Дома-2"
Ранее Ольга Орлова рассказала, что Ольга Бузова подставила коллег, сообщив всего за несколько часов до эфира, что уходит с проекта. И теперь, похоже, готов разгореться новый скандал.
Пользователи в комментариях стали интересоваться, действительно ли Ольга поступила так некрасиво, но звезда заявила, что Ольга Орлова сказала неправду. Этого не смогла стерпеть другая ведущая "Дома-2" — Ксения Бородина. Девушка опубликовала в инстаграм-сториз переписку с Бузовой, которая якобы подтверждает, что та сообщила о своём уходе в день съёмок.
Судя по скриншоту, Бузова сообщила Бородиной неожиданную новость 11 апреля в 15:18. Сама же Ксения отметила, что узнала о решении коллеги чуть раньше, в час дня. При этом в восемь вечера Ольга должна была появиться на лобном месте.
Вслед за Бородиной на Ольгу обрушился соведущий Влад Кадони. Он репостнул запись Бородиной и тоже обвинил Бузову в том, "что она кинула и коллег, и проект". Якобы о её предательстве знали все, но не хотели распространяться об этом из жалости.
Фото © VK / Ольга Бузова
Однако за певицу быстро вступились фанаты. Они заподозрили бывших коллег звезды в хайпе и отметили, что якобы съёмки должны были состояться 12 апреля. Таким образом, по заверениям поклонников, Ольга сообщила об уходе за день до лобного.
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