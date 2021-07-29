Бузову прилюдно уличили во лжи, показав, что она писала Бородиной в день своего ухода из "Дома-2"

Ранее Ольга Орлова рассказала, что Ольга Бузова подставила коллег, сообщив всего за несколько часов до эфира, что уходит с проекта. И теперь, похоже, готов разгореться новый скандал.