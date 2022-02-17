Посол США покинул здание МИД России, проведя там всего 15 минут

Американский посол Джон Салливан покинул здание российского Министерства иностранных дел. Он не стал отвечать на вопрос, получил ли ответ Москвы на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщает РИА "Новости".

Салливан приехал в МИД России сегодня днём. Он вышел из здания ведомства спустя всего 15 минут после прибытия.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сегодня Москва направит США ответ на предложения по безопасности. Он также подтвердил, что текст будет опубликован, чтобы интересующиеся граждане обеих стран представляли, что происходит и какие позиции отстаивает каждая сторона.