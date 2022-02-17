Посол США покинул здание МИД России, проведя там всего 15 минут
Передал ли ему министр иностранных дел Сергей Лавров ответ по гарантиям безопасности, неизвестно.
Посол США в РФ Джон Салливан. Фото © ТАСС / Фадеичев Сергей
Американский посол Джон Салливан покинул здание российского Министерства иностранных дел. Он не стал отвечать на вопрос, получил ли ответ Москвы на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщает РИА "Новости".
Салливан приехал в МИД России сегодня днём. Он вышел из здания ведомства спустя всего 15 минут после прибытия.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сегодня Москва направит США ответ на предложения по безопасности. Он также подтвердил, что текст будет опубликован, чтобы интересующиеся граждане обеих стран представляли, что происходит и какие позиции отстаивает каждая сторона.
Напомним, ранее Сергей Лавров заявил, что США и НАТО игнорируют ключевые идеи проектов России по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что прежде всего это касается положений о нерасширении альянса и неразмещении ударных систем вооружений вблизи российских рубежей. Напомним, представленный Россией проект документа по гарантиям европейской безопасности обсуждался 10 января на встрече с представителями Вашингтона и 12 января — на заседании Совета Россия – НАТО. Полный ответ Запада России обнародовала испанская газета Еl Pais.