Математик Боровков: Шестая волна коронавируса в России может начаться в июне

До весны заболеваемость коронавирусом в России будет медленно снижаться, а новый всплеск заболеваемости может начаться уже в июне. Такой прогноз озвучил руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию CoViD-19 Алексей Боровков. Он отметил, что в начале лета начнутся белые ночи, что вызовет всплеск интереса к Санкт-Петербургу со стороны туристов. И этот фактор может сыграть ключевую роль в том, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране, считает учёный.

"Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма, и кто-то нам привезёт его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну", — приводит слова Боровкова РИА "Новости".

Говоря о текущей волне заболеваемости ковидом, математик заверил, что пик мы уже прошли и начинаем выздоравливать. Однако снижение числа заболевших будет происходить медленнее, чем рост, — подъём был очень уж крутой.