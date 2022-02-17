Математик Боровков: Шестая волна коронавируса в России может начаться в июне
По мнению учёных, пик заболеваемости мы уже прошли и начинаем выздоравливать. Но спустя 3–4 месяца всё может вернуться вновь.
До весны заболеваемость коронавирусом в России будет медленно снижаться, а новый всплеск заболеваемости может начаться уже в июне. Такой прогноз озвучил руководитель Центра компетенций НТИ СПбПУ, руководитель рабочей группы по математическому моделированию и прогнозированию CoViD-19 Алексей Боровков. Он отметил, что в начале лета начнутся белые ночи, что вызовет всплеск интереса к Санкт-Петербургу со стороны туристов. И этот фактор может сыграть ключевую роль в том, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация в стране, считает учёный.
"Если к тому времени подоспеет новый подвид штамма, и кто-то нам привезёт его, интенсивное перемешивание может породить очередную волну", — приводит слова Боровкова РИА "Новости".
Говоря о текущей волне заболеваемости ковидом, математик заверил, что пик мы уже прошли и начинаем выздоравливать. Однако снижение числа заболевших будет происходить медленнее, чем рост, — подъём был очень уж крутой.
Напомним, что за сутки в России с коронавирусом госпитализировали 18 090 человек, это на 7,6% меньше по сравнению с 16 февраля. Выздоровело за сутки 185 082 пациента, подтверждено 790 летальных исходов. Всего же выявлено 180 622 новых случая ковида (с учётом лечащихся дома).
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