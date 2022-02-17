На Украине назвали нового кандидата на участие в Евровидении вместо Алины Паш

Представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине, возможно, будет группа Kalush Orchestra. С предложением об этом к ней обратился Оргкомитет нацотбора после того, как певица Алина Паш, занявшая первое место в голосовании, отказалась от участия. Об этом пишет канал "Политика страны".