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17 февраля, 12:37

На Украине назвали нового кандидата на участие в Евровидении вместо Алины Паш

Скандал разгорелся, когда выяснилось, что артистка посещала российский Крым. Из-за волны хейта она отказалась ехать на конкурс.

<p>Фото на обложке © <a href="https://www.instagram.com/p/CZHNF98IS_y/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">instagram.com / kalush.official</a></p>

Фото на обложке © instagram.com / kalush.official

Представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине, возможно, будет группа Kalush Orchestra. С предложением об этом к ней обратился Оргкомитет нацотбора после того, как певица Алина Паш, занявшая первое место в голосовании, отказалась от участия. Об этом пишет канал "Политика страны".

Группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале украинского конкурса и получила 14 баллов, из них максимальные восемь баллов — от зрителей и шесть баллов — от судей.

Напомним, Алина Паш выступала с песней "Тени забытых предков" и выиграла в национальном отборе Украины на конкурс Евровидение-2022. Сразу после победы она попала в два скандала. На неё с критикой накинулись собственные соотечественники, поводом для этого послужило признание певицы в том, что в 2015 году побывала в Москве и Крыму. В 2019 году исполнительница даже была за это включена в базу "Миротворца". Но и это не всё. Пользователи YouTube обвинили артистку в краже образа у Манижи, которая представляла Россию на Евровидении в прошлом году. Из-за волны хейта Паш отказалась ехать на Евровидение-2022.

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