На Украине назвали нового кандидата на участие в Евровидении вместо Алины Паш
Скандал разгорелся, когда выяснилось, что артистка посещала российский Крым. Из-за волны хейта она отказалась ехать на конкурс.
Фото на обложке © instagram.com / kalush.official
Представлять Украину на Евровидении-2022 в Турине, возможно, будет группа Kalush Orchestra. С предложением об этом к ней обратился Оргкомитет нацотбора после того, как певица Алина Паш, занявшая первое место в голосовании, отказалась от участия. Об этом пишет канал "Политика страны".
Группа Kalush Orchestra заняла второе место в финале украинского конкурса и получила 14 баллов, из них максимальные восемь баллов — от зрителей и шесть баллов — от судей.
Напомним, Алина Паш выступала с песней "Тени забытых предков" и выиграла в национальном отборе Украины на конкурс Евровидение-2022. Сразу после победы она попала в два скандала. На неё с критикой накинулись собственные соотечественники, поводом для этого послужило признание певицы в том, что в 2015 году побывала в Москве и Крыму. В 2019 году исполнительница даже была за это включена в базу "Миротворца". Но и это не всё. Пользователи YouTube обвинили артистку в краже образа у Манижи, которая представляла Россию на Евровидении в прошлом году. Из-за волны хейта Паш отказалась ехать на Евровидение-2022.