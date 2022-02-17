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17 февраля, 12:29

Колокольцев: В 2021 году ущерб от преступлений в России составил более 560 млрд

Сегодня проходит заседание коллегии МВД, на котором подводят итоги работы органов внутренних дел за год.

Глава МВД Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина озвучил сумму ущерба от преступлений в 2021 году.

"Размер причинённого материального ущерба превысил 560 миллиардов рублей", — цитирует Колокольцева ТАСС.

На заседании подводят итоги работы органов внутренних дел РФ за 2021 год, а также определят приоритеты на 2022 год.

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Глава государства лично курирует работу правоохранительных и силовых структур. Накануне, в среду, Владимир Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МЧС России и озвучил приоритетные задачи для ведомства.

Фото на обложке © ТАСС / МВД РФ / Пресс-служба Президента РФ / Антон Бастаков

Оксана Попова

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