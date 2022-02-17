Колокольцев: В 2021 году ущерб от преступлений в России составил более 560 млрд

Глава МВД Владимир Колокольцев на ежегодном расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента РФ Владимира Путина озвучил сумму ущерба от преступлений в 2021 году.

"Размер причинённого материального ущерба превысил 560 миллиардов рублей", — цитирует Колокольцева ТАСС.

На заседании подводят итоги работы органов внутренних дел РФ за 2021 год, а также определят приоритеты на 2022 год.