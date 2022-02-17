Захарова указала на пробелы в знаниях Псаки из-за слов о массовых захоронениях в Донбассе

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление представителя Белого дома Джен Псаки о том, что данные об обнаружении в Донбассе массовых захоронений якобы могут являться "предлогом для эскалации ситуации вокруг Украины".

"Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса. Восполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные "американской разведки", на которые ты всё время ссылаешься", — заявила дипломат.

Захарова также призвала Псаки "не позволять себе так безответственно рассуждать на столь трагические темы" и порекомендовала ознакомиться с фотографиями, которые "будут нагляднее" никому не известных "докладов американской разведки".