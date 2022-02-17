Россияне назвали ответственную должность и боязнь увольнения причинами переработки

32% россиян сталкиваются с переработкой, чаще всего они трудятся в таких сферах, как медицина и фармация, — 9%, образование, наука, языки — 9%, строительство и недвижимость — 9%, бухгалтерия, финансы, банки — 8%, IT, телеком — 7%, маркетинг, реклама, PR — 7%. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса, проведённого исследовательским центром "Зарплата.ру".

В числе причин сверхурочной работы опрошенные озвучили следующие: руководство добавляет задачи, которыми должны заниматься другие специалисты, — 25%, ответственная должность, которая допускает работу сверхурочно, — 15%, размытые границы рабочего режима из-за удалёнки — 15%, нежелание откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы, — 15%, перфекционизм в профессиональной деятельности — 12%, проблемы с тайм-менеджментом — 5%, боязнь увольнения — 5%.

Оплату за переработку получает 38% респондентов из тех, кто регулярно трудится сверхурочно.