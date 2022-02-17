НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
17 февраля, 12:15

Россияне назвали ответственную должность и боязнь увольнения причинами переработки

Опрос был проведён среди 2,2 тысячи трудоустроенных жителей страны в возрасте от 18 до 55 лет.

32% россиян сталкиваются с переработкой, чаще всего они трудятся в таких сферах, как медицина и фармация, — 9%, образование, наука, языки — 9%, строительство и недвижимость — 9%, бухгалтерия, финансы, банки — 8%, IT, телеком — 7%, маркетинг, реклама, PR — 7%. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты опроса, проведённого исследовательским центром "Зарплата.ру".

В числе причин сверхурочной работы опрошенные озвучили следующие: руководство добавляет задачи, которыми должны заниматься другие специалисты, — 25%, ответственная должность, которая допускает работу сверхурочно, — 15%, размытые границы рабочего режима из-за удалёнки — 15%, нежелание откладывать задачи, чтобы не пострадало качество работы, — 15%, перфекционизм в профессиональной деятельности — 12%, проблемы с тайм-менеджментом — 5%, боязнь увольнения — 5%.

Оплату за переработку получает 38% респондентов из тех, кто регулярно трудится сверхурочно.

Доцент Сорокина перечислила условия для выхода на пенсию по "старому" пенсионному возрасту

Доцент Сорокина перечислила условия для выхода на пенсию по "старому" пенсионному возрасту

Ранее стало известно о том, что Минтруд разрабатывает новый закон о рынке труда. В частности, министерство предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами.

Обложка © Shutterstock

Оксана Попова
  • Новости
  • работа
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров

    Layer 1