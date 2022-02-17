Лукашенко заявил, что решение о признании ДНР и ЛНР будет совместным с Россией
Он также выразил уверенность, что конфликт в Донбассе можно было остановить при желании Киева.
Александр Лукашенко. Фото © Администрация Президента Белоруссии
Белоруссия и Россия будут совместно обсуждать вопрос о возможности признания самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик, заявил журналистам президент республики Александр Лукашенко во время посещения учений "Союзная решимость – 2022" на полигоне Осиповичский.
"Мы договоримся с [президентом РФ Владимиром] Путиным, как нам поступить, чтобы было лучше для России и для Белоруссии. Но это будет совместное решение", — ответил на соответствующий вопрос Лукашенко, его слова приводит БелТА.
Лукашенко также выразил уверенность, что конфликт в Донбассе мог бы быть остановлен при желании руководства Украины.
Напомним, Госдума на заседании во вторник большинством голосов поддержала проект обращения к президенту России о признании Донецкой и Луганской народных республик и постановила направить документ напрямую главе государства.