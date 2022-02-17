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17 февраля, 12:03

Le Figaro: Байден закатил необъяснимую истерику из-за угрозы "вторжения" РФ на Украину

По мнению автора статьи, поведение американского лидера только напугало инвесторов и губительно отразилось на экономике Незалежной.

<p>Президент США Джо Байден. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/POTUS" target="_blank" rel="noopener noreferrer">President Biden</a></p>

Президент США Джо Байден. Фото © Twitter / President Biden

В ситуации вокруг Украины больше всего вопросов вызывает поведение президента США Джо Байдена, который сделал поспешные выводы относительно российских военных учений и устроил "истерию", увидев в них угрозу для Киева. Такое мнение высказал журналист Рено Жирар в газете Le Figaro.

"Если Байден так любит украинцев, то почему он зовёт граждан США бежать с Украины? Потому что он не может перед лицом злого русского медведя подвергнуть американских дипломатов и военных советников такому же риску, который испытывают три миллиона украинцев? Неужели вы так уверены, что своей истерией заставите немцев отказаться от российского газа, чтобы купить американский сланцевый, который в разы дороже?" написал Жирар.

По его мнению, поведение американского президента только напугало инвесторов и губительно отразилось на украинской экономике. Журналист отметил, что это уже третья "необъяснимая истерия" Байдена. Первая касалась поспешного вывода войск из Афганистана, а вторая — создания оборонного альянса AUKUS. Журналист иронично заметил, что по сравнению с обвинениями в адрес Ирака в 2003 году по поводу применения оружия массового убийства разведка США стала "делать выдумки проще". По мнению Жирара, за последнее время между Москвой и Киевом не было ничего, что могло бы говорить о возможном "вторжении". Автор считает, что президент РФ Владимир Путин просто пытается защитить свою страну и потому требует, чтобы Украина не присоединялась к НАТО.

"Зададим себе один-единственный вопрос, как отреагирует Вашингтон, если Россия войдёт в военный союз с Мексикой и разместит там ракеты, нацеленные на объекты американской инфраструктуры?" — задал риторический вопрос автор статьи.

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Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.

Александра Васильева

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