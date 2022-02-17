Le Figaro: Байден закатил необъяснимую истерику из-за угрозы "вторжения" РФ на Украину

В ситуации вокруг Украины больше всего вопросов вызывает поведение президента США Джо Байдена, который сделал поспешные выводы относительно российских военных учений и устроил "истерию", увидев в них угрозу для Киева. Такое мнение высказал журналист Рено Жирар в газете Le Figaro.

"Если Байден так любит украинцев, то почему он зовёт граждан США бежать с Украины? Потому что он не может перед лицом злого русского медведя подвергнуть американских дипломатов и военных советников такому же риску, который испытывают три миллиона украинцев? Неужели вы так уверены, что своей истерией заставите немцев отказаться от российского газа, чтобы купить американский сланцевый, который в разы дороже?" — написал Жирар.

По его мнению, поведение американского президента только напугало инвесторов и губительно отразилось на украинской экономике. Журналист отметил, что это уже третья "необъяснимая истерия" Байдена. Первая касалась поспешного вывода войск из Афганистана, а вторая — создания оборонного альянса AUKUS. Журналист иронично заметил, что по сравнению с обвинениями в адрес Ирака в 2003 году по поводу применения оружия массового убийства разведка США стала "делать выдумки проще". По мнению Жирара, за последнее время между Москвой и Киевом не было ничего, что могло бы говорить о возможном "вторжении". Автор считает, что президент РФ Владимир Путин просто пытается защитить свою страну и потому требует, чтобы Украина не присоединялась к НАТО.