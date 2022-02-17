Путин призвал МВД незамедлительно высылать мигрантов из страны за экстремизм

Любая деятельность мигрантов, связанная с разжиганием экстремизма, должна караться незамедлительной высылкой из России и запретом на въезд. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на заседании коллегии МВД РФ.

"Против этих людей должны быть выработаны самые жёсткие меры. Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка, незаконная трудовая деятельность [должны] служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке таких людей за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", — заявил глава государства.

Российский лидер также отметил, что особенно важно вычислять и нейтрализовать попытки экстремистов и других радикалов использовать в целях разжигания межнациональной, религиозной и социальной вражды Интернет.

"Полномочий, считаю, на сегодняшний день у системы МВД достаточно", — подчеркнул он.