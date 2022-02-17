Песков отметил нагнетание обстановки в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провокационные действия Киева у линии границ в Донбассе в последние сутки масштабировались. В Кремле фиксируют сообщения с юго-востока Украины и анализируют сложившуюся обстановку.

"Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда исходят. Конечно, большей информацией обладают наши военные, потому что есть данные из специальных источников. Но даже без этого абсолютно понятно, что обстановка нагнетается", — сообщил журналистам Песков.