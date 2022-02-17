Песков отметил нагнетание обстановки в Донбассе
По его словам, при этом в западных СМИ никто не говорит об "огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что провокационные действия Киева у линии границ в Донбассе в последние сутки масштабировались. В Кремле фиксируют сообщения с юго-востока Украины и анализируют сложившуюся обстановку.
"Безусловно, мы читаем и видим сообщения, которые оттуда исходят. Конечно, большей информацией обладают наши военные, потому что есть данные из специальных источников. Но даже без этого абсолютно понятно, что обстановка нагнетается", — сообщил журналистам Песков.
На Западе же продолжают утверждать, что Россия сохраняет огромный ударный потенциал на границе, но не говорят об огромном ударном потенциале украинских вооружённых сил на линии разграничения, отметил он. По мнению представителя Кремля, некоторые страны и организации, в том числе НАТО, откровенно проявляют информационную агрессию в отношении Москвы и реального положения дел вокруг происходящего на Украине.
Ранее сообщалось, что военным ДНР пришлось открыть огонь из-за нарушения режима тишины со стороны ВСУ. Данные о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры уточняются. По данным главы ДНР Дениса Пушилина, у линии соприкосновения собралось минимум 150 тысяч украинских военнослужащих, а Народная милиция ЛНР зафиксировала размещение бронетехники ВСУ в жилых районах региона. Кроме того, ранее Киев перебросил в Донбасс С-300 для подготовки атаки.
Фото на обложке © ТАСС / Михаил Метцель