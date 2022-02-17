Три кита молодости: Врач Улищенко рассказал, как "отложить" старение организма

Существует несколько типов старения, и один из них особенно присущ российским женщинам: при нём появляются брыли, нависшее веко, теряется эластичность кожи. Как считает врач-остеопат, кандидат медицинских наук, автор методики естественного омоложения "Фейспластика" Алесь Улищенко, с признаками старения можно бороться без уколов и подтяжек. В беседе с "Вечерней Москвой" он рассказал о "трёх китах" молодости.

Он перечислил типы старения: усталый, мелкоморщинистый, мускульный и гравитационный, который и присущ российским женщинам. При последнем контуры лица заметно деформируются за счёт чрезмерного подкожно-жирового слоя, появляются брыли, нависшее веко, постепенно теряется эластичность кожи и тонус мышц, но морщины и пигментация встречается редко.

В зоне риска — женщины с крупными чертами лица, склонные к полноте, с плотной кожей и хорошо развитой подкожно-жировой клетчаткой. После 35 лет эти признаки встречаются реже, а после 40 — у каждой третьей россиянки. Тогда женщины прибегают к уколам красоты и хирургическим подтяжкам, но эффект от них недолговечен, так как эти методики не затрагивают глубинные причины старения.

Улищенко подчёркивает: чтобы сохранить свежесть и цветущий вид в 40 лет, достаточно соблюдать здоровый образ жизни, базирующийся на "трёх китах" молодости — питании, спорте и фейспластике. Во избежание отёков следует отказаться от переедания сладкой и солёной пищи. Регулярные физические нагрузки помогут телу и лицу сохранить форму, а фейспластика поможет подтянуть и разгладить кожу.

"Помните: душевные переживания провоцируют блоки и зажимы в теле. И тогда — привет, отёки и одутловатое лицо. Так что больше оптимизма, заботы о себе, и молодость ещё долго не захочет вас покидать", — резюмировал Улищенко.