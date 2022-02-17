Зеленский отправился на катере в зону силовой операции ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский отправился на катере по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе, чтобы ознакомиться с системой охраны госграницы. Он выложил в "Инстаграме" видео с подписью: "Катерами направляемся в район проведения Операции объединённых сил". Также он разместил фото с секретарём Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексеем Даниловым.