Зеленский отправился на катере в зону силовой операции ВСУ в Донбассе
В соцсети он рассказал, что изучает карту боевого патрулирования и систему охраны границ.
Зеленский на катере направляется в зону силовой операции в Донбассе. Видео © Instagram / zelenskiy_official
Президент Украины Владимир Зеленский отправился на катере по Азовскому морю в зону силовой операции в Донбассе, чтобы ознакомиться с системой охраны госграницы. Он выложил в "Инстаграме" видео с подписью: "Катерами направляемся в район проведения Операции объединённых сил". Также он разместил фото с секретарём Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Алексеем Даниловым.
"Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы", — написал Зеленский, комментируя кадры, где они с главой СНБО изучают карту.
Ранее сообщалось, что, по данным разведки Донбасса, Вооружённые силы Украины планируют высадить на азовском побережье Донецкой Народной Республики морской десант с целью захвата плацдарма.
Скриншот видео © Instagram / zelenskiy_official