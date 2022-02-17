Генетик Исаев раскрыл российский парадокс, связанный с ПЦР-тестами

В большинстве стран мира ПЦР-диагностика коронавирусной инфекции стоит в разы дороже, чем экспресс-тесты, и только в России их цена соразмерна. На этот парадокс обратил внимание глава Научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев в одном из подкастов на радио "Комсомольская правда".

"Это российский парадокс, потому что, конечно, во всём мире обратная история. Во всём мире ПЦР стоит 100 евро, а экспресс-тесты стоят 10 евро. А у нас, получается, ПЦР стоит 1,5 тысячи рублей, то есть по современному курсу — 20 евро, а экспрессы, которые производство — копейка, они стоят каких-то денег тем не менее..." — рассуждает он.

Эксперт отметил, что самыми лучшими экспресс-тестами считаются корейские, на втором месте по качеству и точности — образцы китайского и российского производства. Исаев отметил, что дешёвые варианты покупать бесполезно — они просто ничего не покажут, а стоимость надёжной тест-системы варьируется около трёх тысяч рублей, то есть дороже, чем ПЦР.