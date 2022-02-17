Глава Бурятии поручил помочь попавшей в рабство под Воронежем женщине

Глава Бурятии Алексей Цыденов взял на личный контроль ситуацию с уроженкой региона, которая, по данным волонтёров, вместе с детьми попала в рабство в Воронежской области, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

"Будет направлен запрос в следственные органы, правительство возьмёт на контроль расследование данной вопиющей ситуации, которая стала известна СМИ. Социальным службам республики поручено оказать помощь женщине и двум её малолетним детям", — говорится в сообщении.

В правительстве также рассказали, что уполномоченный по правам человека в Республике Бурятия Юлия Жамбалова сотрудничает с представителями движения "Альтернатива" для помощи женщине. Жамбалова рассказала, что сейчас пострадавшей делают паспорт, а затем её отправят домой. С её детьми всё нормально, сейчас с ними работают психологи.