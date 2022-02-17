Суд не стал ужесточать меру пресечения Эдварду Билу

УИИ УФСИН России по Москве настаивала, что пранкер якобы ведёт в "Инстаграме" аккаунт, тем самым нарушая меру пресечения. Как инспекция из множества фейковых аккаунтов Била выбрала эту страницу, неизвестно. Однако суд не счёл заключение УИИ достаточным основанием для того, чтобы взять блогера под стражу.