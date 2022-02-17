Суд не стал ужесточать меру пресечения Эдварду Билу
Уголовно-исполнительная инспекция настаивала на аресте блогера из-за того, что он якобы ведёт аккаунт в социальных сетях.
Эдвард Бил на заседании суда по уголовному делу о ДТП. Видео © LIFE
Пресненский районный суд Москвы отказал уголовной-исполнительной инспекции (УИИ), которая требовала ужесточить меру пресечения блогеру Эдварду Билу и арестовать его.
УИИ УФСИН России по Москве настаивала, что пранкер якобы ведёт в "Инстаграме" аккаунт, тем самым нарушая меру пресечения. Как инспекция из множества фейковых аккаунтов Била выбрала эту страницу, неизвестно. Однако суд не счёл заключение УИИ достаточным основанием для того, чтобы взять блогера под стражу.
Напомним, ДТП с участием Эдварда Била произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Эдвард Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
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