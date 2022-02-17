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17 февраля, 12:22

Пасынок задержан по подозрению в убийстве тамбовского чиновника

Мужчину удалось вычислить по камере наблюдения, когда он входит в подъезд дома, где, предположительно, подкараулил и убил свою жертву.

В Тамбовской области задержан пасынок убитого местного чиновника Виктора Вакульчика © SHOT

В Тамбовской области задержан пасынок убитого местного чиновника Виктора Вакульчика, пишет SHOT. Мужчина попал на видео с камер наблюдения, что помогло оперативникам вычислить предполагаемого преступника. На кадрах видно, как он прикрывает лицо капюшоном и свободно проникает в дом.

По предварительной информации, сын супруги Вакульчика подкараулил отчима в подъезде дома и нанёс ему смертельные удары ножом. Сейчас полиция выясняет мотивы преступления.

Напомним, заместителя начальника Управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика убили в подъезде его же дома. Чиновника три раза ударили ножом в грудь. Тело мужчины нашли соседи и вызвали полицию.

Предполагаемый убийца тамбовского чиновника попал на камеры наблюдения

Предполагаемый убийца тамбовского чиновника попал на камеры наблюдения

В Тамбовской области задержан пасынок убитого местного чиновника Виктора Вакульчика © SHOT

Татьяна Миссуми

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