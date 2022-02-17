Пасынок задержан по подозрению в убийстве тамбовского чиновника
Мужчину удалось вычислить по камере наблюдения, когда он входит в подъезд дома, где, предположительно, подкараулил и убил свою жертву.
В Тамбовской области задержан пасынок убитого местного чиновника Виктора Вакульчика, пишет SHOT. Мужчина попал на видео с камер наблюдения, что помогло оперативникам вычислить предполагаемого преступника. На кадрах видно, как он прикрывает лицо капюшоном и свободно проникает в дом.
По предварительной информации, сын супруги Вакульчика подкараулил отчима в подъезде дома и нанёс ему смертельные удары ножом. Сейчас полиция выясняет мотивы преступления.
Напомним, заместителя начальника Управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика убили в подъезде его же дома. Чиновника три раза ударили ножом в грудь. Тело мужчины нашли соседи и вызвали полицию.