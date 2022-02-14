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Предполагаемый убийца тамбовского чиновника попал на камеры наблюдения

Мужчина в тёмной одежде спокойно вышел из многоэтажки, где нашли тело Виктора Вакульчика, и неспешно покинул двор.

14 февраля, 09:56

Камеры наблюдения сняли предполагаемого убийцу замглавы Управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика, чьё тело сегодня нашли в подъезде дома. Кадры публикует SHOT: мужчина в тёмной одежде спокойно выходит из многоэтажки и неспешно покидает двор.

Предполагаемый убийца тамбовского чиновника Вакульчика. Видео © SHOT

Напомним, заместителя начальника Управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика убили в подъезде его же дома. Чиновника три раза ударили ножом в грудь. Тело мужчины нашли соседи и вызвали полицию.

Жена убитого говорит, что не знает о каких-либо угрозах мужу, никаких подозрительных звонков в последнее время тоже не было. Утром Виктор, как обычно, пошёл на работу. Вещи Вакульчика убийца не тронул. Сейчас злоумышленника ищут.

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Виктор Вакульчик работал в органах власти с 2016 года. До этого был главой компании "Тамбовтранс", которая организовывает пассажирские перевозки в городе.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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