Предполагаемый убийца тамбовского чиновника попал на камеры наблюдения
Мужчина в тёмной одежде спокойно вышел из многоэтажки, где нашли тело Виктора Вакульчика, и неспешно покинул двор.
Камеры наблюдения сняли предполагаемого убийцу замглавы Управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика, чьё тело сегодня нашли в подъезде дома. Кадры публикует SHOT: мужчина в тёмной одежде спокойно выходит из многоэтажки и неспешно покидает двор.
Предполагаемый убийца тамбовского чиновника Вакульчика. Видео © SHOT
Напомним, заместителя начальника Управления автомобильных дорог Тамбовской области Виктора Вакульчика убили в подъезде его же дома. Чиновника три раза ударили ножом в грудь. Тело мужчины нашли соседи и вызвали полицию.
Жена убитого говорит, что не знает о каких-либо угрозах мужу, никаких подозрительных звонков в последнее время тоже не было. Утром Виктор, как обычно, пошёл на работу. Вещи Вакульчика убийца не тронул. Сейчас злоумышленника ищут.
Виктор Вакульчик работал в органах власти с 2016 года. До этого был главой компании "Тамбовтранс", которая организовывает пассажирские перевозки в городе.
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