ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с зарплатой в миллион евро в неделю

Французский ПСЖ предложил нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой в один миллион евро в неделю, пишет The Independent.

По данным издания, речь идёт о краткосрочном соглашении между игроком и клубом. В ПСЖ настроены удержать игрока любой ценой, однако сам футболист не собирается до лета вести переговоры о своём будущем, так как намерен сосредоточиться на футболе.