ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с зарплатой в миллион евро в неделю
Парижане любой ценой пытаются удержать нападающего, который может летом перейти в "Реал".
Французский ПСЖ предложил нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой в один миллион евро в неделю, пишет The Independent.
По данным издания, речь идёт о краткосрочном соглашении между игроком и клубом. В ПСЖ настроены удержать игрока любой ценой, однако сам футболист не собирается до лета вести переговоры о своём будущем, так как намерен сосредоточиться на футболе.
Добавим, что, по данным ряда СМИ, Мбаппе уже ближайшим летом может стать игроком мадридского "Реала".
ТАСС / ЕРА / Yoan Valat