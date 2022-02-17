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Регион
Опубликовано 17 февраля 2022, 12:39

ПСЖ предложил Мбаппе новый контракт с зарплатой в миллион евро в неделю

Парижане любой ценой пытаются удержать нападающего, который может летом перейти в "Реал".

Французский ПСЖ предложил нападающему Килиану Мбаппе новый контракт с зарплатой в один миллион евро в неделю, пишет The Independent.

По данным издания, речь идёт о краткосрочном соглашении между игроком и клубом. В ПСЖ настроены удержать игрока любой ценой, однако сам футболист не собирается до лета вести переговоры о своём будущем, так как намерен сосредоточиться на футболе.

Bild: Мбаппе летом перейдёт в "Реал" и будет получать 50 миллионов евро в год
Bild: Мбаппе летом перейдёт в "Реал" и будет получать 50 миллионов евро в год

Добавим, что, по данным ряда СМИ, Мбаппе уже ближайшим летом может стать игроком мадридского "Реала".

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 ТАСС / ЕРА / Yoan Valat

Шамиль Гаджиев
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