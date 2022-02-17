Путин призвал сформировать в российском обществе неприятие хамства на дорогах
Он с сожалением заметил, что жертв ДТП по-прежнему много, смертность в авариях по вине нетрезвых водителей и наездов на пешеходов также высока.
МВД необходимо продолжать развивать партнёрство с общественными и волонтёрскими организациями, дабы формировать у населения неприятие хамского поведения на дорогах, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД РФ.
Он с сожалением заметил, что жертв ДТП по-прежнему много, среди них — большое число детей. Смертность в авариях по вине нетрезвых водителей и наездов на пешеходов также высока, указал президент. Путин считает, что нужно продолжить работу по повышению культуры на дорогах. МВД, по его словам, уже имеет опыт взаимодействия с общественными организациями и волонтёрами по данному вопросу.
"Надо развивать такое партнёрство и дальше, формировать в обществе неприятие безответственного, хамского поведения на дорогах", — призвал глава государства.
Также в ходе коллегии МВД РФ Путин заявил, что правоохранители должны кардинально повысить раскрываемость преступлений. Наступательная борьба с криминалом должна стать приоритетом для правоохранительных органов.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin