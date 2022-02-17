Путин призвал сформировать в российском обществе неприятие хамства на дорогах

Он с сожалением заметил, что жертв ДТП по-прежнему много, среди них — большое число детей. Смертность в авариях по вине нетрезвых водителей и наездов на пешеходов также высока, указал президент. Путин считает, что нужно продолжить работу по повышению культуры на дорогах. МВД, по его словам, уже имеет опыт взаимодействия с общественными организациями и волонтёрами по данному вопросу.