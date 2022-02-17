"Я сделала всё": Трусова объяснила свою истерику после окончания турнира одиночниц на Олимпиаде

"Я три года не выигрывала соревнования. Думала, что это потому, что катаюсь с ошибками. Сегодня я сделала всё, но всё равно не выиграла. Этого не случилось, поэтому я расстроилась", — заявила Трусова журналистам на пресс-конференции.