"Я сделала всё": Трусова объяснила свою истерику после окончания турнира одиночниц на Олимпиаде
Сразу после завершения соревнований она не смогла сдержать слёз, заявив, что "ненавидит этот спорт".
Российская фигуристка Александра Трусова объяснила своё эмоциональное поведение и истерику после окончания турнира одиночниц на Олимпийских играх в Пекине.
"Я три года не выигрывала соревнования. Думала, что это потому, что катаюсь с ошибками. Сегодня я сделала всё, но всё равно не выиграла. Этого не случилось, поэтому я расстроилась", — заявила Трусова журналистам на пресс-конференции.
Ранее Лайф рассказывал, что фигуристка Анна Щербакова стала победительницей личного турнира Олимпиады в Пекине. Второе место заняла Александра Трусова. А вот Камила Валиева не смогла справиться с давлением и заняла четвёртое место. Сразу после завершения соревнований Александра Трусова не смогла сдержать слёз и на эмоциях прокричала, что "ненавидит этот спорт".
Фото на обложке © Getty Images / Wang Xianmin / CHINASPORTS / VCG