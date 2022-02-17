Фигурист Костомаров — о прокате россиянок на Олимпиаде: Это просто космос

На Играх Анна Щербакова выиграла золото, Александра Трусова стала второй. Камила Валиева заняла четвёртое место.

Российский фигурист, олимпийский чемпион Роман Костомаров в беседе с Лайфом высоко оценил прокат наших спортсменок на Играх в Пекине.

"Это космос то, что девчонки сегодня показывали! Это просто космос! Такое, думаю, и не скоро даже повторится. Такие прокаты такой Трусовой — пять четверных в женском одиночном катании — это что-то нереальное. Это из области фантастики, и чтобы это ещё сделать на Олимпийских играх! Анна Щербакова — как она блестяще чисто исполнила и программу, и прыжки, тоже, конечно, заслуживает огромного поздравления и уважения. Это очень круто. Никто из остальных стран и рядом не стоит. Девчонки молодцы!" — заявил Костомаров.

А вот Камилу Валиеву, по мнению спортсмена, "задушили" огромным давлением, с которым не каждый взрослый бы мог справиться, а уж тем более 15-летняя девочка.

"Трудно найти какие-то слова, чтобы поддержать Камилу. Она большая молодец. Она ещё молодая. Если она будет продолжать работать, я думаю, она может спокойно через четыре года выиграть свои Олимпийские игры. У неё ещё точно всё впереди", — добавил Костомаров.