Зеленский считает, что встреча с Путиным "разблокирует" отношения РФ и Украины
Он назвал приемлемым для Киева даже такой результат переговоров, как понимание, что договориться не получится.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может разблокировать отношения между Киевом и Москвой.
"Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча — это сигнал о том, чего стороны хотят", — отметил Зеленский в интервью "РБК-Украина".
По его мнению, такие переговоры дадут сторонам понять, "есть ли смысл через полгода встречаться и продолжать разговор".
"Президенты могут выйти со встречи и сказать: "В ближайшие 5–10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живём на одной Земле", — описал вариант лидер Незалежной.
По его словам, такое развитие событий для Украины тоже будет хорошим результатом, потому что "хуже всего жить в неопределённости".
Напомним, ранее сегодня Зеленский снова предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться для переговоров. При этом украинский президент заявил о своей готовности к "любому формату" встречи. В Кремле отметили, что неоднократно получали сигналы от Киева с предложением организовать переговоры, но украинская сторона ни разу не ответила на вопрос, с какой целью их проводить.
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