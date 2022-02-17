Зеленский считает, что встреча с Путиным "разблокирует" отношения РФ и Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным может разблокировать отношения между Киевом и Москвой.

"Встреча с Путиным точно разблокирует отношения между Украиной и Россией, потому что президентам на этой встрече нужно найти выход. Сама по себе встреча — это сигнал о том, чего стороны хотят", — отметил Зеленский в интервью "РБК-Украина".

По его мнению, такие переговоры дадут сторонам понять, "есть ли смысл через полгода встречаться и продолжать разговор".

"Президенты могут выйти со встречи и сказать: "В ближайшие 5–10 лет ничего не получится, такая вот ситуация, не при нас, при других поколениях, а пока пытаемся закопать топор войны, чтобы наши государства развивались на разных планетах, хоть и живём на одной Земле", — описал вариант лидер Незалежной.