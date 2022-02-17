Путин — о Послании Федеральному собранию: Это не обещание коврижек
В ходе мероприятия необходимо наметить базу, на которой будет решаться главная задача — повышение благосостояния россиян, уверен он.
Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя считать Послание Федеральному собранию просто "обещанием коврижек". По его словам, обращение к парламенту является демонстрацией направления развития страны.
"Послание Федеральному собранию — это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещание каких-то коврижек, дополнительных льгот и решений социальных проблем в широком смысле этого слова", — подчеркнул президент на совещании по экономическим вопросам.
Глава государства подчеркнул, что в обращении к парламенту важно показать направление развития страны, её экономики и базу, на которой будет решаться главная задача — повышение благосостояния россиян.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дата оглашения Послания Федеральному собранию пока не определена. В прошлом году обращение президента к парламенту состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы.