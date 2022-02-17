Путин — о Послании Федеральному собранию: Это не обещание коврижек

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нельзя считать Послание Федеральному собранию просто "обещанием коврижек". По его словам, обращение к парламенту является демонстрацией направления развития страны.

"Послание Федеральному собранию — это не просто выступление главы государства перед страной, перед народом и обещание каких-то коврижек, дополнительных льгот и решений социальных проблем в широком смысле этого слова", — подчеркнул президент на совещании по экономическим вопросам.