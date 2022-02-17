Путин начал серию совещаний по подготовке к Посланию Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин начал серию совещаний по подготовке к ежегодному Посланию Федеральному собранию. Он отметил, что предстоит большая, комплексная и обстоятельная работа, где необходимо будет учесть целый ряд вопросов.

Первое совещание было посвящено анализу общей макроэкономической картины, а также уточнению прогноза экономической динамики на ближайшие три года.

"На фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хороший результат. По оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%. Таким образом, отечественная экономика не только полностью компенсировала спад, но и превысила докризисный уровень. В текущем году позитивная динамика сохраняется", — сказал президент.