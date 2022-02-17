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17 февраля, 14:11

Путин начал серию совещаний по подготовке к Посланию Федеральному собранию

Первое обсуждение было посвящено анализу общей макроэкономической картины, а также уточнению прогноза экономической динамики на ближайшие три года.

<p>Президент РФ Владимир Путин. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/67666/photos/67422" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент РФ Владимир Путин. Фото © Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин начал серию совещаний по подготовке к ежегодному Посланию Федеральному собранию. Он отметил, что предстоит большая, комплексная и обстоятельная работа, где необходимо будет учесть целый ряд вопросов.

Первое совещание было посвящено анализу общей макроэкономической картины, а также уточнению прогноза экономической динамики на ближайшие три года.

"На фоне непростой глобальной ситуации российская экономика в прошлом году показала хороший результат. По оценке Минэкономразвития, ВВП страны вырос на 4,6%. Таким образом, отечественная экономика не только полностью компенсировала спад, но и превысила докризисный уровень. В текущем году позитивная динамика сохраняется", — сказал президент.

По его словам, в январе текущего года ненефтегазовые доходы бюджета оказались на 27% выше, чем годом ранее. Благодаря таким показателям государство за счёт бюджета сможет продолжать оказывать социальную поддержку гражданам.

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Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что дата оглашения Послания Федеральному собранию пока не определена. В прошлом году обращение президента к парламенту состоялось в апреле. Главным образом оно было посвящено развитию социальной сферы.

Александр Юнашев

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