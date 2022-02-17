Депутат Бундестага Шмидт по-русски рассказал о нежелании Москвы воевать

Депутат оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Ойген Шмидт вспомнил советскую песню на слова Евгения Евтушенко и по-русски сказал на заседании в Бундестаге, что "русские не хотят войны".

"Уважаемые дамы и господа. (Переходит на русский.) Хотят ли русские войны? (Снова на немецком.) Хотят ли русские войны? Это слова из известной русской песни. Ответ прост: конечно, нет. Точно так же, как и мы", — заявил он.

На заседании депутаты обсуждали предложение фракций Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которые призвали перестать называть "Северный поток – 2" исключительно экономическим проектом и подумать о возможных поставках летального оружия на Украину.

Шмидт раскритиковал такую инициативу и призвал перестать обвинять одну Россию в создавшейся напряжённости, а также отойти от лозунга "плохая Россия — хороший Запад". По словам политика, крепкие отношения с Москвой являются "неотъемлемым элементом мира и благосостояния" Германии. К слову, предложение ХДС/ХСС было отвергнуто Бундестагом.