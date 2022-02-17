Депутат Бундестага Шмидт по-русски рассказал о нежелании Москвы воевать
Он раскритиковал на заседании инициативу начать поставлять Украине оружие и перестать называть "Северный поток – 2" только экономическим проектом.
Депутат оппозиционной правой партии "Альтернатива для Германии" Ойген Шмидт вспомнил советскую песню на слова Евгения Евтушенко и по-русски сказал на заседании в Бундестаге, что "русские не хотят войны".
"Уважаемые дамы и господа. (Переходит на русский.) Хотят ли русские войны? (Снова на немецком.) Хотят ли русские войны? Это слова из известной русской песни. Ответ прост: конечно, нет. Точно так же, как и мы", — заявил он.
На заседании депутаты обсуждали предложение фракций Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС), которые призвали перестать называть "Северный поток – 2" исключительно экономическим проектом и подумать о возможных поставках летального оружия на Украину.
Шмидт раскритиковал такую инициативу и призвал перестать обвинять одну Россию в создавшейся напряжённости, а также отойти от лозунга "плохая Россия — хороший Запад". По словам политика, крепкие отношения с Москвой являются "неотъемлемым элементом мира и благосостояния" Германии. К слову, предложение ХДС/ХСС было отвергнуто Бундестагом.
Ранее Лайф писал, что депутат Бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Бернд Бауман признал, что Крым является исторически территорией России, а его потеря Украиной — уже свершившийся факт.
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