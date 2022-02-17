В Москве охранник фитнес-клуба выпустил шесть пуль в бойца ММА Дюсембаева
Пока очевидцы вызывали скорую помощь раненому спортсмену, злоумышленник сбежал. Сейчас его поисками занимается полиция.
Боец ММА Багдат Дюсембаев. Фото © Instagram / bagdat_mma
На юге Москвы около фитнес-клуба "Зебра" охранник расстрелял 31-летнего бойца ММА Багдата Дюсембаева. Спортсмен получил шесть огнестрельных ранений и был доставлен в больницу имени Пирогова. Повреждения были серьёзными, однако сейчас здоровью бойца ничего не угрожает, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Утром 16 февраля спортсмен приехал на тренировку в фитнес-клуб и оставил машину у входа. Охранник попросил Дюсембаева перепарковать автомобиль, но боец отказался, сославшись на то, что ему нужно зайти в клуб всего на пять минут. Конфликт начал разгораться, и в какой-то момент сотрудник ЧОПа не выдержал, достал травматический пистолет и начал стрелять. Очевидцы вызвали скорую раненому бойцу, в это время охранник скрылся с места преступления. Сейчас его поисками занимается полиция.
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