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17 февраля, 13:52

В Москве охранник фитнес-клуба выпустил шесть пуль в бойца ММА Дюсембаева

Пока очевидцы вызывали скорую помощь раненому спортсмену, злоумышленник сбежал. Сейчас его поисками занимается полиция.

<p>Боец ММА Багдат Дюсембаев. Фото © Instagram /<a href="https://www.instagram.com/bagdat_mma/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> bagdat_mma</a></p>

Боец ММА Багдат Дюсембаев. Фото © Instagram / bagdat_mma

На юге Москвы около фитнес-клуба "Зебра" охранник расстрелял 31-летнего бойца ММА Багдата Дюсембаева. Спортсмен получил шесть огнестрельных ранений и был доставлен в больницу имени Пирогова. Повреждения были серьёзными, однако сейчас здоровью бойца ничего не угрожает, сообщает kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Утром 16 февраля спортсмен приехал на тренировку в фитнес-клуб и оставил машину у входа. Охранник попросил Дюсембаева перепарковать автомобиль, но боец отказался, сославшись на то, что ему нужно зайти в клуб всего на пять минут. Конфликт начал разгораться, и в какой-то момент сотрудник ЧОПа не выдержал, достал травматический пистолет и начал стрелять. Очевидцы вызвали скорую раненому бойцу, в это время охранник скрылся с места преступления. Сейчас его поисками занимается полиция.

Житель Среднеуральска накрыл одеялом тело застреленной им жены и возложил на него цветы

Житель Среднеуральска накрыл одеялом тело застреленной им жены и возложил на него цветы

Ранее Лайф писал о том, как в Среднеуральске 67-летний местный житель Виктор застрелил свою жену, а потом, как сообщали очевидцы, начал палить из окна. В состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина произвёл выстрел в супругу из охотничьего ружья, а затем намеревался покончить с собой. Микрорайон был оцеплен полицейскими, которые около двух часов вели переговоры с подозреваемым, после чего убийца сдался.

Александра Васильева

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