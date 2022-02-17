Неизвестные разрисовали стену театра Станиславского в Москве и запугали охрану стрельбой

На кадрах с камеры наблюдения, которые опубликовал телеграм-канал Mash, видно, что сторож театра подошёл к группе хулиганов и начал отчитывать. Тогда один из злоумышленников достал оружие и начал стрелять в воздух. Затем он пнул какую-то банку и направился к охраннику. Его от мужчины оттащил один из товарищей, после чего банда хулиганов скрылась. Сейчас вредителей ищет полиция.