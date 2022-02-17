Неизвестные разрисовали стену театра Станиславского в Москве и запугали охрану стрельбой
Сотрудник заметил хулиганов и начал отчитывать, на что те отреагировали агрессивно. Сейчас вредителей ищет полиция.
Вандалы разрисовали театр имени Станиславского и палили в воздух из пистолета. Видео © Telegram / Mash
На Тверской улице в центре Москвы группа вандалов разрисовала стену здания Драматического театра имени Станиславского. Граффити заметил охранник и решил разобраться.
На кадрах с камеры наблюдения, которые опубликовал телеграм-канал Mash, видно, что сторож театра подошёл к группе хулиганов и начал отчитывать. Тогда один из злоумышленников достал оружие и начал стрелять в воздух. Затем он пнул какую-то банку и направился к охраннику. Его от мужчины оттащил один из товарищей, после чего банда хулиганов скрылась. Сейчас вредителей ищет полиция.
Ранее стало известно, что глаза на картине ученицы Малевича пририсовал охранник Ельцин-центра — личность злоумышленника была раскрыта благодаря тому, что он попал на видео. Кроме увольнения в первый же день работы мужчине "нарисовалось" уголовное дело. В арт-галерее также заявили, что "художества" сотрут и картину удастся восстановить без последствий для произведения искусства.
Скриншот видео © Telegram / Mash