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17 февраля, 13:43

Посол Британии вслед за Салливаном посетила МИД России

В дипмиссии говорят, что это был стандартный визит, который происходит на регулярной основе. Она пробыла в ведомстве чуть более часа.

<p>Посол Британии в Москве Дебора Броннерт направляется в здание МИД России. Фото © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Посол Британии в Москве Дебора Броннерт направляется в здание МИД России. Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Посол Британии в Москве Дебора Броннерт посетила центральное здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади на фоне сообщений о скором ответе Москвы на предложения Запада по гарантиям безопасности.

Броннерт прибыла в МИД РФ около 15:23 мск. Посольство Соединённого Королевства подтвердило РИА "Новости", что Броннерт посещала МИД России. Дипломат пробыла в российском внешнеполитическом ведомстве чуть меньше часа. В дипмиссии говорят, что это был стандартный визит, который происходит на регулярной основе.

А ранее посол США Джон Салливан покинул здание МИД России, проведя там всего 15 минут. Передал ли ему министр иностранных дел Сергей Лавров ответ по гарантиям безопасности, неизвестно.

Лавров: Россия сегодня направит США ответ на предложения по безопасности

Лавров: Россия сегодня направит США ответ на предложения по безопасности

Виктория Чудакова

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