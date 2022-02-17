Посол Британии вслед за Салливаном посетила МИД России
В дипмиссии говорят, что это был стандартный визит, который происходит на регулярной основе. Она пробыла в ведомстве чуть более часа.
Посол Британии в Москве Дебора Броннерт направляется в здание МИД России. Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Посол Британии в Москве Дебора Броннерт посетила центральное здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади на фоне сообщений о скором ответе Москвы на предложения Запада по гарантиям безопасности.
Броннерт прибыла в МИД РФ около 15:23 мск. Посольство Соединённого Королевства подтвердило РИА "Новости", что Броннерт посещала МИД России. Дипломат пробыла в российском внешнеполитическом ведомстве чуть меньше часа. В дипмиссии говорят, что это был стандартный визит, который происходит на регулярной основе.
А ранее посол США Джон Салливан покинул здание МИД России, проведя там всего 15 минут. Передал ли ему министр иностранных дел Сергей Лавров ответ по гарантиям безопасности, неизвестно.