Посол Британии вслед за Салливаном посетила МИД России

Посол Британии в Москве Дебора Броннерт посетила центральное здание Министерства иностранных дел России на Смоленской площади на фоне сообщений о скором ответе Москвы на предложения Запада по гарантиям безопасности.

Броннерт прибыла в МИД РФ около 15:23 мск. Посольство Соединённого Королевства подтвердило РИА "Новости", что Броннерт посещала МИД России. Дипломат пробыла в российском внешнеполитическом ведомстве чуть меньше часа. В дипмиссии говорят, что это был стандартный визит, который происходит на регулярной основе.

