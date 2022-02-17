Драги: Зеленский просил посредничества Италии в организации встречи с Путиным
Как отметил итальянский премьер-министр, Киев обращался и к другим европейским государствам.
Президент Украины Владимир Зеленский обращался к Италии за посредничеством в организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил премьер-министр европейской страны Марио Драги.
"Зеленский в телефонном разговоре попросил о возможности переговоров с Путиным, спросил, могла бы Италия помочь ему в этом. Об этом он попросил и других собравшихся сегодня", — отметил Драги, прибыв на саммит ЕС в Брюссель.
Он добавил, что организовать встречу лидеров РФ и Украины непросто, но "нужно сделать так, чтобы они сели за стол переговоров".
Напомним, ранее Владимир Зеленский снова предложил российскому лидеру Владимиру Путину встретиться для переговоров. При этом украинский президент заявил о своей готовности к "любому формату" встречи. В Кремле отметили, что неоднократно получали сигналы от Киева с предложением организовать переговоры, но украинская сторона ни разу не ответила на вопрос, с какой целью их проводить.
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