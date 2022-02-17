Драги: Зеленский просил посредничества Италии в организации встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский обращался к Италии за посредничеством в организации встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил премьер-министр европейской страны Марио Драги.

"Зеленский в телефонном разговоре попросил о возможности переговоров с Путиным, спросил, могла бы Италия помочь ему в этом. Об этом он попросил и других собравшихся сегодня", — отметил Драги, прибыв на саммит ЕС в Брюссель.

Он добавил, что организовать встречу лидеров РФ и Украины непросто, но "нужно сделать так, чтобы они сели за стол переговоров".