Столтенберг назвал пропаганду НАТО о "российском вторжении" способом его предотвращения

Пропаганда НАТО о подготовке России к "вторжению" на территорию Украины, в частности фейковые даты "атаки" и сообщения о численности сил РФ вблизи украинской границы, являются способом предотвращения начала военных действий, утверждает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"То, что мы описываем риски, не означает, что мы верим, что вторжение произойдёт с вероятностью в 100%. Мы описываем эти риски и угрозы, чтобы не допустить того, чтобы это произошло", — сказал генсек во время пресс-конференции.