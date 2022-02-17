Столтенберг назвал пропаганду НАТО о "российском вторжении" способом его предотвращения
Описывая риски и возможные угрозы, альянс не утверждает, что "нападение произойдёт с вероятностью в 100%", объяснился он.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото © НАТО
Пропаганда НАТО о подготовке России к "вторжению" на территорию Украины, в частности фейковые даты "атаки" и сообщения о численности сил РФ вблизи украинской границы, являются способом предотвращения начала военных действий, утверждает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
"То, что мы описываем риски, не означает, что мы верим, что вторжение произойдёт с вероятностью в 100%. Мы описываем эти риски и угрозы, чтобы не допустить того, чтобы это произошло", — сказал генсек во время пресс-конференции.
Напомним, с осени прошлого года в западных СМИ, а также в Незалежной Россию обвиняют в подготовке "вторжения" на Украину. Ранее британские таблоиды The Sun и Mirror заявили, что "нападение" состоится 16 февраля, они даже называли точное время — три часа ночи по местному времени. В ответ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать российское "вторжение". Позже появилось видео с украинской границы, где "ожидалась атака". Когда нападение так и не произошло, The Sun отредактировала статью. После провала британских изданий разведка Эстонии озвучила новые сроки "вторжения". А американская газета Politico предположила, что Россия "нападёт" на Украину после 20 февраля.