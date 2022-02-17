Бутафорская кровь помогла задержать кубанского пенсионера, заказавшего убийство родного сына

Житель Красноармейского района Краснодарского края заказал убийство родного сына из-за квартиры. Об этом сообщает СУ СКР по региону. 64-летний пенсионер планировал завладеть имуществом своего взрослого отпрыска, вступив в наследство как его ближайший родственник. Пожилому мужчине даже удалось отыскать "исполнителя", но в роли последнего, к счастью, выступал сотрудник внутренних дел. Тот согласился совершить преступление за 500 тысяч рублей, которые злоумышленник должен был передать после вступления в наследство.

Для инсценировки "убийства" привлекли художников. Фото © СУ СКР по Краснодарскому краю

Фото © СУ СКР по Краснодарскому краю

"Подозреваемый сообщил адрес квартиры, где проживает его родственник, и другие обстоятельства, передал хранившиеся у него запасные ключи от квартиры. Также он передал нож, который должен был стать орудием преступления, и пять тысяч рублей в качестве аванса", — сообщили в Следкоме.

Чтобы довести дело до конца, "исполнителю" нужно было не просто сообщить заказчику, что дело сделано, но и предоставить подтверждающие материалы. Для этого полицейским пришлось инсценировать гибель 39-летнего сына подозреваемого и устроить фотосессию с использованием бутафорской крови.

Кровь на снимке бутафорская. Фото © СУ СКР по Краснодарскому краю

Заказчик клюнул на эту удочку, отдал "киллеру" ещё десять тысяч рублей и даже предложил вместе отпраздновать чудовищную "сделку". Когда фигурант направлялся в магазин за спиртным, его задержали.