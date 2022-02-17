Конашенков: Первые подразделения ВС РФ прибывают в свои гарнизоны после учений

Все подразделения Вооружённых сил России, в том числе находящиеся в Белоруссии, вернутся в места постоянной дислокации после завершения учений, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

"После завершения учений соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации", — сообщил Конашенков.

Официальный представитель военного ведомства напомнил, что первые подразделения, которые были задействованы в учениях, уже прибывают в свои гарнизоны. По его словам, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, которые отрабатывали задачи на полигонах в Курской области, ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области.