Конашенков: Первые подразделения ВС РФ прибывают в свои гарнизоны после учений
По его словам, служащие Западного военного округа ночью прибыли в постоянные пункты дислокации.
Заявление представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова. Скриншот © Минобороны РФ
Все подразделения Вооружённых сил России, в том числе находящиеся в Белоруссии, вернутся в места постоянной дислокации после завершения учений, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"После завершения учений соединения и воинские части Российской Федерации вернутся, как и всегда, в свои пункты постоянной дислокации", — сообщил Конашенков.
Официальный представитель военного ведомства напомнил, что первые подразделения, которые были задействованы в учениях, уже прибывают в свои гарнизоны. По его словам, подразделения материально-технического обеспечения Западного военного округа, которые отрабатывали задачи на полигонах в Курской области, ночью прибыли в пункт постоянной дислокации в Дзержинск Нижегородской области.
"Также сегодня воинские эшелоны с тяжёлой военной техникой подразделений Южного военного округа, отрабатывавшие задачи на полигонах в Крыму, переброшены железнодорожным транспортом на расстояние более полторы тысячи километров в пункты постоянной дислокации в Чеченской Республике и в Республике Дагестан", — заключил Игорь Конашенков.
Напомним, с 10 по 20 февраля проходят совместные военные учения России и Белоруссии "Союзная решимость". Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные покинут Белоруссию после завершения совместных учений. Речи о том, что они могут остаться в республике, никогда не было. Глава российского МИД Сергей Лавров также подчеркнул, что Россия проводит военные учения на своей территории в соответствии с заранее утверждёнными планами.